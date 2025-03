Lapresse.it - Spirale nel cielo, decine di segnalazioni: ecco cos’è

Leggi su Lapresse.it

di video, foto esui social per una sorta di ‘nel’ avvistata questa notte. La spiegazione arriva dall’account social del Met Office: “Abbiamo ricevuto moltedi un vortice illuminato nelquesta sera ? Questo fenomeno è probabilmente causato dal razzo Falcon 9 di SpaceX, lanciato oggi. La scia di scarico congelata del razzo sembra ruotare nell’atmosfera e riflettere la luce del sole, facendola apparire come unanel“.We’ve received many reports of an illuminated swirl in the sky this evening ?This is likely to be caused by the SpaceX Falcon 9 rocket, launched earlier today. The rocket’s frozen exhaust plume appears to be spinning in the atmosphere and reflecting the sunlight, causing it to. pic.twitter.com/4a9urgZceR— Met Office (@metoffice) March 24, 2025