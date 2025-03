Udinetoday.it - Spirale misteriosa nei cieli del Friuli: svelato l'arcano

No, non si tratta degli alieni, ma di un fenomeno di natura umana. Nella serata di ieri, lunedì 24 marzo, unaazzurra, simile a una galassia, ha solcato idel Nord d'Italia per alcuni minuti. Molti hanno alzato gli occhi al cielo, pieni di curiosità e interrogandosi sulla natura di.