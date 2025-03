Tg24.sky.it - Spirale luminosa vista nei cieli di Italia ed Europa: di cosa si tratta

Lunedì sera, in diverse regioni d’, migliaia di persone sono state testimoni di un fenomeno insolito che ha suscitato curiosità: luci e scie luminose nel cielo che hanno creato un’atmosfera quasi surreale, dando subito spazio a ipotesi su "fenomeni misteriosi". Questo evento, è una manifestazione già conosciuta altrove e più comune di quanto si possa immaginare. Particolari condizioni di luce hanno reso visibili i gas emessi ad alta quota. È già accaduto in passato in altre parti del mondo e non ci sono pericoli di alcun genere.