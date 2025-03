Notizieaudaci.it - Spirale luminosa nei cieli del Nord Italia: mistero svelato, ma lo stupore resta

Nella serata di lunedì 24 marzo, una straordinariaha solcato idel, catturando l’attenzione e la meraviglia di migliaia di persone. Il fenomeno, visibile in diverse regioni come Lombardia, Piemonte, Veneto e Friuli Venezia Giulia, ha scatenato un’ondata di segnalazioni sui social network, con immagini e video che hanno rapidamente fatto il giro del web.Fenomeno atmosferico o visita extraterrestre?La spettacolare, simile a una galassia o un portale dimensionale, ha suscitato le ipotesi più disparate: dagli avvistamenti UFO uno scenario da fantascienza degni di serie come X-Files . Tuttavia, dietro l’effetto quasi surreale si nasconde una spiegazione più razionale e legata all’attività umana.Questa sera è stata avvistata una #neidel #e in #Francia, #Inghilterra e #Polonia.