Spettacoli e lezioni gli eventi del Comune di Napoli per la Giornata Mondiale del Teatro

Leggi su Ildenaro.it

Ildifesteggia ladel, che si celebra ogni anno il 27 marzo, con cinque, tra, che chiudono il progetto “, che classe!”, svoltosi nel corso di quest’anno scolastico negli istituti della città. Gliarrivano a conclusione di un percorso che si è sviluppato in piena coerenza con gli obiettivi per cui le Nazioni Unite e l’UNESCO promuovono da più di sessant’anni le celebrazioni del 27 marzo: sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza dell’espressione teatrale e sostenere lo sviluppo delle arti performative.In particolare, duein programma giovedì 27 marzo sono aperti a tutti: lo spettacolo “Protagonismi”, a cura di Fondazione Cultura & Innovazione ETS, andrà in scena alle ore 16:30 nell’Aula Magna del Liceo Tito Lucrezio Caro ed esplorerà il viaggio interiore di ragazzi in cerca della propria identità, tra sfide quotidiane e difficoltà relazionali da affrontare; lo spettacolo “Ildella Natura – Lo Guarracino:, musica ed estinzione delle specie”, a cura di Associazione Primo Aiuto, sarà proposto con una doppia replica alle ore 16:00 e alle ore 17:00 nel Museo Darwin Dohrn, in Villa Comunale, e vedrà gli alunni degli Istituti comprensivi Pertini-Don Guanella e Sauro-Errico-Pascoli protagonisti di un lavoro sulla biodiversità marina e sull’importanza di proteggere l’ecosistema, partendo dalla rappresentazione della celebre canzone napoletana “Lo Guarracino”.