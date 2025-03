Ilrestodelcarlino.it - Spal, due mesi horror con l’incubo ultimo posto

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Da Carpi a Pineto, dueda incubo che hanno fatto precipitare laa un passo dal baratro. Pur senza brillare, anzi destando sempre mille perplessità, tra metà dicembre e metà gennaio i biancazzurri avevano inanellato una striscia di cinque risultati utili di fila (una vittoria e quattro pareggi) che forse hanno indotto la società di via Copparo a pensare che in qualche modo la salvezza sarebbe stata centrata senza compiere troppi sacrifici nel mercato di riparazione che in quel momento era nel vivo. Un grave errore, perché i difetti della squadra che erano già noti dall‘inizio della stagione sono esplosi all‘ennesima potenza nelle ultime 10 giornate di campionato, quando dal Cabassi al Pavone-Mariani – due campi di provincia sui quali i biancazzurri dovrebbero dominare – la squadra guidata prima da Dossena e poi da Baldini ha raccolto soltanto le briciole.