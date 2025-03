Movieplayer.it - Space Jam, Nathan Lane: "Dissero che ero troppo gay per fare l'assistente di Michael Jordan. Grazie al cielo!"

Leggi su Movieplayer.it

La star di Only Murders in the Building ha raccontato di essere stato respinto per un ruolo nel cult a tecnica mista degli anni '90. Intervistato da Vanity Fair,ha raccontato di aver perso un ruolo inJam del 1996 per un motivo ben preciso: gliche era 'gay'.ha dichiarato di essere convinto che l'omofobia abbia giocato un ruolo fondamentale nel determinare i ruoli che poteva o non poteva interpretare sul grande schermo. Il 'no' aperJam "Mi è stato detto che essere gay ha influenzato un film a cui, in realtà, non tenevo così tanto:Jam. Ero in lizza per il ruolo che poi ha interpretato il tizio di Seinfeld Wayne Knight, .