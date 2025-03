Secoloditalia.it - Sovraffollamento delle carceri, Nordio: “Il governo mantiene gli impegni, presto arriveranno 7mila nuovi posti”

Durante la Cerimonia per la celebrazione del 208esimo anniversario di fondazione del Corpo di Polizia penitenziaria, in piazza del Popolo a Roma, sono intervenuti il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il ministro della Giustizia Carlo. “È enorme lo sforzo profuso per invertire la rotta dopo lunghi anni di abbandonostrutture penitenziarie” , ha affermato il Guardasigilli a proposito dei piani governativi per l’edilizia carceraria, per poi informare che “sono state stanziate risorse economiche per sbloccare interventi fermi da anni e metterne in campo diche ci permetteranno di recuperare circadetentivi sui 10mila attualmente mancanti proprio per rimediare al”.Mattarella si è detto “lieto di esprimere gratitudine e apprezzamento alle donne e agli uomini della Polizia penitenziaria per il costante e generoso impegno al servizio dello Stato”.