Gamberorosso.it - "Sospese da giorni le spedizioni di Prosecco verso gli Usa. Situazione grave". I tre Consorzi scrivono a Lollobrigida

Leggi su Gamberorosso.it

Circa 135 milioni di bottiglie diitaliano rischiano di saltare per aria nel mercato statunitense, a causa dei dazi fino al 200% annunciati dal presidente americano Donald Trump. E così Giancarlo Guidolin, Franco Adami e Michele Noal, presidenti dei tredi tutela (Doc, Conegliano ValdobbiadeneDocg e AsoloDocg) hanno scritto al ministro dell'Agricoltura, Francesco, denunciando una «, dovuta alle minacce di guerra commerciale. Lettera che segue altre richieste giunte al Masaf in questi, dal Chianti Docg al Nobile di Montepulciano.Ordini congelati per paura dei dazi«Il nostro sistema produttivo - si legge nel documento - da alcunista assistendo alla sospensione delleil mercato statunitense.