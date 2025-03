Ilrestodelcarlino.it - Sos uova in America. Sabbatani sotto i riflettori: "Ci chiedono aiuto"

Nelle ultime settimane il prezzo dellenegli Stati Uniti è aumentato di quasi il 60% rispetto alla fine del 2024: un incremento dovuto in particolare all’influenza aviaria che ha costretto gli allevatori ad abbattere milioni di capi con lo scopo di limitare i contagi. Così, mentre il neo-presidente Usa Trump sta parlando di dazi, glini si trovano a fare i conti con un problema da risolvere al più presto: servono. Questo è uno dei temi trattati nel corso dell’episodio di ieri de ‘L’aria che tira’, il programma in onda in diretta ogni giorno alle 11 su La7, condotto da David Parenzo. Per affrontare l’argomento la trasmissione tv ha coinvolto anche un’azienda forlivese, la, che ha sede a San Lorenzo in Noceto. Nello stabilimento di via Bachelet, così, sono arrivati il cameraman e la giornalista di La7, a confrontarsi con il presidente di Assoavi Gianluca Bagnara, alla presenza, dietro le quinte, anche di Stefano Gagliardi, direttore dell’associazione di categoria.