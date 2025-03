Cesenatoday.it - Sorpreso in casa armato di coltello, colluttazione col proprietario: arrestato per rapina dai Carabinieri

Leggi su Cesenatoday.it

di Cesena in azione per arrestare un uomo con l'accusa diimpropria aggravata. L'episodio è accaduto nell'ultimo fine settimana nel quale i militari dell'Arma hanno messo in atto dei controlli a tappeto nelle zone più sensibili della città.Leggi le notizie di CesenaToday.