Sono una pornostar 70enne e mia figlia segue le mie orme

In un mondo in cui i divari generazionali spesso portano a differenze nei percorsi di carriera, Seka Black e suaNessi stanno rompendo gli schemi in modo sconvolgente: entrambe lavorano nel settore dell’intrattenimento per adulti.E, sorprendentemente, si sostengono a vicenda in ogni momento del loro percorso.In un video su YouTube che apre gli occhi, Seka Black, 70 anni, e Nessi, 23 anni, hanno rivelato il viaggio inaspettato che le ha portate entrambe nel mondo della creazione di contenuti per adulti.Seka, un’importante attrice pornografica americana, è diventata famosa negli anni ’80 come la “Principessa di Platino del Porno”. Conosciuta per il suo aspetto sorprendente e la sua presenza carismatica, è diventata una delle più grandi star del settore. Nel 2013 ha pubblicato un’autobiografia intitolata Inside Seka, in cui ha raccontato la sua vita e la sua carriera.