Sono tutti accomunati da una caratteristica | non hanno scadenza E fanno oggi come ieri tendenza

Difficile trovare un personaggio d’invenzione più iconico di Carrie Bradshaw. Voce narrante della serie HBO Sex and the City negli anni a cavallo tra i ’90 e i 2000, protagonista dell’omonimo film (più sequel) e successivi reebot (And Just Like That. quest’anno tornerà con la sua 3° stagione) è universalmente riconosciutaun’icona di stile. Tanto da aver eguagliato, se non superato, la fama di Sarah Jessica Parker, che tuttora la interpreta. Ecompie ben 60 anni. Carrie, sei tu? Sarah Jessica Parker con l’inseparabile Baguette in prima fila da Fendi X Leggi anche › Le riprese di “And Just Like That 3”finite: cosa sappiamo sulla prossima stagione Cifra tonda (sorprendente?) per la bionda attrice originaria dell’Ohio, a cui è toccata la sorte di trasformarsi, nell’immaginario comune, proprio nella giornalista esperta di sesso e cuore, con una passione sfrenata per la moda.