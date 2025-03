Ilfattoquotidiano.it - “Sono rimasta in coma dopo il parto e Meta mi faceva pressioni per tornare a lavoro”: il libro dell’ex dirigente nella “lista nera” di Zuckerberg

, la società madre di Facebook, ha avviato un’azione legale per impedire a Sarah Wynn-Williams, exaziendale, di promuovere il suo“Careless People“. Secondo il colosso tecnologico, il volume fornisce un ritratto del lato oscuro della loro cultura aziendale, descrivendo un ambiente di“tossico” e privo di etica. Secondo il New York Times,ha ottenuto una sentenza d’urgenza che vieta all’autrice di parlare pubblicamente del, sebbene non ne impedisca la vendita. L’iniziativa ha inevitabilmente scatenato critiche da parte dei sostenitori della libertà di espressione.Ilsvela infatti alcuni retroscena sulla gestione interna dell’azienda. Tra questi, il comportamento autoritario di MarkCOO Sheryl Sandberg. Un aneddoto racconta come i colleghi lasciassero intenzionalmente vincerea “I coloni di Catan”, tranne Wynn-Williams, che venne accusata di imbroglio quando vinse.