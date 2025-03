Lettera43.it - Sondaggi politici Swg 24 marzo 2025: FdI sotto al 30 per cento, cala il Pd

Leggi su Lettera43.it

Altra settimana in discesa per Fratelli d’Italia neisulle intenzioni di voto degli italiani. A certificarlo è stata la rilevazione condotta da Swg per Tg La7. Nei dati pubblicati il 24, rispetto a quelli della settimana precedente, il partito di Giorgia Meloni ha ceduto lo 0,3 perscivolandoal 30 e fermandosi al 29,7. Un calo che non incide sul vantaggio dal Pd di Elly Schlein. Anche i dem, infatti, hanno perso lo 0,3 e sono scesi al 22,4 per: il divario tra i due partiti è rimasto di 7,3 punti. Terza posizione per il Movimento 5 stelle, unico tra i partiti maggiori a non guadagnare né perdere terreno: i pentastellati di Giuseppe Conte sono rimasti al 12,2 per.Elly Schlein (Imagoeconomica).In crescita Forza Italia e LegaDietro, invece, sono stati Forza Italia e Lega a guadagnare.