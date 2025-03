Lanotiziagiornale.it - Sondaggi politici, i litigi fanno bene a Salvini e Tajani: crescono solo Lega e Forza Italia

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Se qualcuno si chiede perchécontinuano a litigare e a spaccare la maggioranza, una risposta potrebbe arrivare dagli ultimi. In particolare, la rilevazione di Swg per il TgLa7 evidenzia come le liti tra Matteoe Antoniofaccianoa entrambi, che rosicchiano qualche consenso anche nei confronti di Fratelli d’.Insomma, le rivendicazioni dei due partiti sembrano piacere all’elettorato, che apprezza anche prese di posizione dure e fa guadagnare consensi al Carroccio e agli azzurri. In calo, invece, sia Fratelli d’che Pd, mentre resta stabile – dopo una crescita nelle ultime settimane – il Movimento 5 Stelle.elettorali, iIl primo dato è che nella settimana dell’attacco della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al Manifesto di Ventotene, Fratelli d’arretra dello 0,3%: nessunficio, quindi, dalle parole pronunciate da Meloni e un dato che scende dello 0,3% al 29,7%.