Iodonna.it - Solo pochi giorni fa, l'attrice aveva difeso la royal in un'intervista. Ora, però, la sfida a colpi di uova, bacon e biscotti

Una colazione può diventare un caso mediatico? Se ci sono di mezzo Gwyneth Paltrow e Meghan Markle la risposta sembra essere sì. Quando la duchessa di Sussex ha lanciato il suo nuovo show With Love, Meghan, la rete non ha perso tempo a tracciare paragoni con la regina del lifestyle Gwyneth Paltrow, fondatrice di Goop. Ma è stato un video della star premio Oscar a riaccendere il dibattito: una semplice colazione in pigiama ha scatenato i fan, portando a una domanda chiave. Si tratta di una frecciatina velata odi una curiosa coincidenza? Gwyneth Paltrow, daa beauty guru guarda le foto Gwyneth Paltrow, la colazione della discordiaDomenica scorsa, Gwyneth Paltrow ha condiviso su Instagram un video in cui, con un look casual e senza trucco, prepara la colazione nella sua cucina.