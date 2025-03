Solo in due non hanno mollato Chiara Ferragni dopo il Balocco gate. Morellato e Mofra avanti con i contratti, ora Calabi in causa con gli altri

Leggi su Open.online

onodue i marchi che nonabbandonatosubitola crisi del pandoro-del dicembre 2023. Tutti gliinterrotto già in quel mese o nelle settimane immediatamente successive idi licenza in corso, preferendo affrontare unaper il risarcimento danni (poi intentata) all’essere coinvolti nella caduta reputazionale della principale influencer italiana. I soli a non avere rotto il contratto con lasono stati l’azienda di gioiellie il marchio di calzature, che per altro è di proprietà di quel Pasquale Morgese, azionista dissidente di Fenice, nella cui assemblea straordinaria ha votato contro il piano di risanamento avvallato dalla influencer.La grande crisi finanziaria di Fenice a un passo dal portare i libri in tribunaleIl tentativo di non fare fallire Fenice, che si trovava finanziariamente nella classica situazione in cui portare i libri in tribunale, porta la firma di Claudio, il manager di lunga data (ex ad di Camuzzi, Risanamento, Rcs e Sole 24 Ore e tantigruppi) che ha preso in mano la crisidiventando amministratore unico di Fenice nell’autunno scorso.