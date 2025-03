Ilcampoonline.it - Soliera in lutto per la scomparsa di Elena Flammia

La comunità diesprime profondo dolore per la prematuradi, educatrice appassionata e figura attiva nel territorio. A ricordarla, a nome della cittadinanza, è la sindaca Caterina Bagni, sottolineando il grande vuoto lasciato dalla sua perdita.ha dedicato la sua vita all’educazione e alla comunità, ricoprendo anche il ruolo di consigliera comunale dal 2004 al 2009. Il suo impegno si è manifestato in particolare nell’attività di Youth Coach Younite, attraverso cui ha aiutato giovani tra gli 11 e i 18 anni a sviluppare fiducia in se stessi e intelligenza emotiva, tramite corsi di formazione, coaching personali e percorsi scolastici.L’amministrazione e la cittadinanza si stringono con affetto alla sua famiglia: il marito Federico, il figlio Lorenzo, i genitori Angelo e Pina, gli amici e tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerla e condividere con lei il suo percorso di vita.