Soldi per la casa inagibile | Palazzo a fuoco nel 2019 Ora Alea vuole 970 euro

"Mi vogliono portare via tutto quello che ho, così c’è scritto nella lettera che mi hanno inviato da. Un pignoramento da 970per un servizio di cui non ho goduto, perché io lanon ce l’ho più dal". Queste le affermazioni di Carlo Rabiti, 52enne ora residente a Castrocaro nelladei genitori, ma che, fino al, era assegnatario di unapopolare in un appartamento in via Locchi, nelche il 3 luglio di quell’anno subì un incendio. "Non era il mio appartamento quello che andò a– spiega Rabiti –, ma venne coinvolto e dichiaratodai vigili del. Non vi sono più rientrato". Il cambio di residenza però avvenne solo nel 2022 e, proprio per gli anni dalal 2021 la società di gestione e raccolta dei rifiuti dei comuni del forlivese ha sempre chiesto al signor Rabiti di pagare il servizio.