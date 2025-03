Oasport.it - Sofia Goggia scherza: “Emerso lo spirito contadino: la pista era un campo di patate”

è riuscita a distinguersi con grande brillantezza durante la prima manche del gigante di Sun Valley, località statunitense dove si stanno disputando le finali della Coppa del Mondo di sci alpino. La fuoriclasse bergamasca, scesa con il pettorale numero 12 durante un momento in cui diverse atlete stavano uscendo dal tracciato, è riuscita a difendersi sulla durissima pita Hemingway e, nonostante alcuni errori, ha chiuso in quarta posizione con un ritardo di 1.51 dalla svizzera Lara Gut-Behrami.L’azzurra si è così inserita alle spalle di Federica Brignone (seconda a 0.45) e della svedese Sara Hector (terza a 0.68), con la possibilità di battagliare per il podio nella seconda manche che scatterà alle ore 19.00 sulle nevi americane. Il riscontro è positivo per la 32enne dopo la poco brillante prova offerta nel superG di due giorni fa e potrà davvero chiudere al meglio la propria annata agonistica (questa è l’ultima gara della sua stagione).