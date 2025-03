Bergamonews.it - Sofia Goggia fa tris di terzi posti: bronzo anche nella classifica generale di Coppa del Mondo

Leggi su Bergamonews.it

Dopo essersi messa al collo una doppia medaglia didi specialità di Super G e discesa libera,fa (coerentemente)chiudendo la propriadel2024/25 con un ottimo terzo posto.A decretare il piazzamento è stata la prima mdel Gigante di Sun Valley di martedì 25 marzo,quale la sua prima e unica inseguitrice, la croata Ljutic, non è giunta al traguardo a causa di un’inforcata, restando ferma a 141 punti di distacco, non colmabili solo nell’ultima gara di slalom.è scesa con il 12° pettorale concludendo la prima mcon un ottimo quarto posto a 1?51 da Lara Gut-Behrami, che insieme a Brignone èl’unica davanti a lei in. Alle 19 la seconda m.All’arrivoha fatto il gesto “ma sono matti!” per evidenziare la difficoltà estrema della pista, che ha complicatole cose alla fresca campionessa delFederica Brignone, che concludendo la seconda mtra le prime 12 sarebbe certa di vincere ladi specialità superando Alice Robinson, che è stata una delle tante non in grado di raggiungere il traguardo.