Nuovasocieta.it - Società di gestione risparmio (SGR) italiane: l’elenco

Leggi su Nuovasocieta.it

Investire con consapevolezza è oggi più che mai una necessità per chi vuole far crescere il proprio patrimonio, proteggendolo dalle incertezze dei mercati. In questo scenario, ledidel(SGR) giocano un ruolo fondamentale, offrendo soluzioni di investimento professionali e personalizzate. Ma cosa sono esattamente le SGR e perché sono così rilevanti nel panorama finanziario italiano?Cosa fa una SGR?Le SGR sonoautorizzate a gestire fondi comuni di investimento e patrimoni finanziari per conto di investitori privati e istituzionali. Attraverso unaattiva e diversificata, questeoffrono opportunità di rendimento calibrate sul profilo di rischio del cliente, sfruttando strumenti finanziari che spaziano dalle azioni alle obbligazioni, fino agli investimenti alternativi come private equity e real estate.