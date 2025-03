So cosa hai fatto appena uscito Gelo al Grande Fratello | Tommaso prima nega con Signorini poi ammette

Leggi su Caffeinamagazine.it

A pochi giorni dalla sua uscita dalla casa delFranchi ha deciso di voltare pagina – e lo hanel modo più contemporaneo possibile: ripulendo il suo profilo Instagram da ogni traccia del reality. L’idraulico toscano ha cancellato tutti i post legati alla sua esperienza nel programma e, come se non bastasse, ha smesso di seguire una lunga lista di ex coinquilini, tra cui nomi noti al pubblico come Luca Giglio, Shaila Gatta, Amanda Lecciso, Zeudi Di Palma, Pamela Petrarolo, Chiara Cainelli, Alfonso D’Apice. e persino Alfonso.Il gesto non è passato inosservato: il “defollow party” di Franchi ha acceso subito i commenti degli utenti, tra chi lo ha difeso e chi lo ha criticato apertamente. “Habene, via i falsi che gli parlavano dietro” scrive qualcuno.