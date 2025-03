Ilfattoquotidiano.it - Smog, rumori e rischi casalinghi: la mappa completa dell’inquinamento e tutti i modi per proteggersi

Combattere l’inquinamento, eil più possibile dai suoi effetti, si può. Per farlo, però, serve anzitutto combattere il negazionismo che vige anche su questo fronte, visto che in troppi ignorano che lo, per quanto invisibile e inodore, è la causa di allergia, asma, bronchite, tumori e problemi cardiovascolari come ipertensione e aterosclerosi.A chiarire i danni da, e al tempo stesso a mettere in fila uno dopo l’altro – in un libro utilissimo – “I tuoi scudi anti. Dalle piante che purificano la casa ai consigli per la vita all’aperto: comedall’inquinamento” (Sonzogno) – è il prof. Roberto Boffi, responsabile della Pneumologia all’Istituto nazionale dei tumori di Milano, medico specialista in malattie dell’apparato respiratorio, esperto di pneumologia, oncologia, cure palliative, tabaccologia, inquinamento ambientale e presidente della Società italiana di tabaccologia (Sitab).