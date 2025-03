Smantellata rete di falsari a Napoli | arresti e sequestro di 115 milioni di euro in banconote false

Puntomagazine.it - Smantellata rete di falsari a Napoli: arresti e sequestro di 11,5 milioni di euro in banconote false

L’operazione ha portato all’arresto di 4 persone e aldi ingenti quantità di valuta contraffatta, con unadistributiva che coinvolgeva l’interapa.Per delega del Procuratore della Repubblica, si comunica che nella mattinata odierna in, a conclusione di un’articolata attività investigativa finalizzata alla neutralizzazione di un’organizzazione criminale dedita alla falsificazione e alla distribuzione transnazionale dida 20, 50 e 100– indagine diretta dalla Procura della Repubblica del Tribunale di(Sezione Criminalità Economica) -, i militari del Nucleo Operativo Antifalsificazione Monetaria “Roma”, supportati dai militari del Comando Provinciale e del Nucleo Operativo Antifalsificazione Monetaria di, hanno dato esecuzione ad un’Ordinanza Cautelare, emessa il 13 marzo 2025, dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di, nei confronti di 4 indagati, tutti gravemente indiziati di associazione per delinquere finalizzata alla produzione e distribuzione di(nr.