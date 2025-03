Quotidiano.net - Slitta l'adozione della modifica al regolamento sulle emissioni CO2

Leggi su Quotidiano.net

l'da parteCommissione Ueproposta dialdi CO2 di auto e furgoni, che punta a concedere più flessibilità alle case automobilistiche nel raggiungimento dei target di taglio delle, evitando così l'imposizione delle multe al via da quest'anno per chi non si adegua. Lo si apprende a Bruxelles. L'approvazione dell'emendamento, tramite procedura scritta da parte del collegio di Ursula von der Leyen, era in programma questa mattina. Le discussioni interne sono ancora in corso e, secondo quanto riferito da più fonti vicine al dossier, al momento non è stata fissata una nuova data per l'proposta ma dovrebbe avvenire "a giorni".