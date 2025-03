Lettera43.it - Slalom gigante, cade Robinson: Brignone vicina alla Coppa del Mondo

Federicavede ladelin, la terza del 2025 dopo quella generale e in discesa. Al termine della prima manche delle finali di Sun Valley, la Tigre di La Salle è seconda con 45 centesimi di ritardo sulla svizzera Lara Gut-Behrami, che ieri le ha soffiato il titolo in SuperG. La notizia principale è però la caduta della neozelandese Alice, leader della classifica con 20 punti sulla valdostana, uscita nel terzo settore di un tracciato che ha messo in difficoltà numerose atlete (solo 20 sono arrivate al traguardo). All’azzurra basterà dunque ora arrivare nelle prime 13 posizioni della seconda manche – in programma alle 19 italiane – per ottenere la secondadelindella carriera. Quarta posizione per Sofia Goggia, distante 1.51 dvetta.