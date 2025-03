.com - Sky WiFi Plus e TV: Internet, TV, Cinema per un intrattenimento completo e scontato

Leggi su .com

Skypiù TV è l’offerta scontata che include navigazione senza limiti e l’della TV condi Sky. Un solo abbonamento a cui non manca nulla: alta velocità di connessione,televisivo di qualità e accesso a migliaia di film e serie con l’offerta che include TV,.Pacchetti completi pensati per soddisfare ogni esigenza, dal binge-watching allo streaming in 4K, fino alla navigazione senza interruzioni, ma dovrai decidere in fretta perché la promozione con attivazione gratis scadrà presto.È primavera anche per fibra TIM: 100€ bonus per 20 mesi, fisso a 24,90€Skye TV in offertaLa promozione sulle tariffe Sky in esclusiva sue TV vedono il costo di attivazione azzerato invece del consueto costo di 49€ per Skye di 19€ invece di 99€ per Sky Stream.