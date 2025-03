Spazionapoli.it - Sky: “Futuro Conte, De Laurentiis non sarà morbido”

Leggi su Spazionapoli.it

Nuovi aggiornamenti suldi Antonio: Deavrà un atteggiamento ben preciso.Il discorsi relativi aldi Antoniosono ancora piuttosto nebulosi. C’è chi non vede alcuna possibilità che il tecnico azzurro possa lasciare Napoli ed il Napoli a fine stagione. C’è, però, anche chi crede fortemente nel suo addio, puntando tutto sull’interesse della Juventus e sulle divergente che il mercato estivo potrebbe creare tra il tecnico pugliese e la dirigenza partenopea.Una situazione particolare, che al momento non trova conferme vere e proprie in nessuna delle due ipotesi. le ultime partite della stagione saranno fondamentali, quindi, sia per quanto riguarda i risultati stagionali del Napoli sia, a questo punto, per quel che riguarda ildi Antonio, Dee il possibile scenarioLuca Marchetti, giornalista di Sky Sport esperto di calciomercato, ha parlato ai microfoni di Radio Marte, dove ha commentato la situazione legata al tecnico del Napoli.