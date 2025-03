Digital-news.it - Sky e l'Intelligenza Artificiale, successo per il Primo Master Prompting Hackathon

Nel panorama sempre più dominato dall’innovazione tecnologica, Sky continua a dimostrare il suo spirito pionieristico nell’esplorare le potenzialità dell’generativa. Lo ha fatto di recente con il, un evento unico che ha visto la partecipazione di nove squadre e decine di professionisti, tutti impegnati in una sfida creativa senza precedenti.L'iniziativa, svoltasi durante la Growth and Development Week, interamente dedicata all', ha sfidato i partecipanti a reimmaginare il processo di produzione televisiva attraverso gli strumenti dell'AI. L'obiettivo era ambizioso: utilizzare modelli diper sviluppare un concept originale per Sky.I team hanno esplorato diversi aspetti della produzione, dalla sofisticata analisi dei dataset degli ascolti fino alla creazione di materiali promozionali.