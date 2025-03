Strumentipolitici.it - Siria, i russi hanno salvato nella loro base migliaia di fuggitivi dalle stragi

Laaerea russa di Khmeimim sulla costa mediterranea dellasi è rivelata fondamentale per salvaredi civili oggetto delle persecuzioni e delle violenze scoppiate il 6 marzo.I cittadini possono tornare a casaLa fase più aspra dell’emergenza pare ormai terminata. Negli ultimi giorni le autoritàne sono riuscite a ristabilire un livello adeguato di sicurezza, di incolumità e di normalità per le comunità alawite minacciate. I comandanti dellarussaquindi fatto sapere a coche si erano rifugiati presso gli impianti che possono tornare alleabitazioni. Per agevolare il tragitto verso casa, sono stati riforniti di generi alimentari e di beni di prima necessità. Purtroppo a rendere più difficoltoso il ritorno c’è il fatto che molti disono arrivati senza documenti.