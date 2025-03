Ilrestodelcarlino.it - Sirene da Cremona per il ds Artico

Mancano otto giornate all’epilogo della stagione, i verdetti sono ancora tutti da scrivere sia in alto che in fondo della classifica, ma già cominciano a rincorrersi alcune voci che riguardano i movimenti per la prossima stagione e qualcuna di queste coinvolge anche il Cavalluccio. Da Genova, per esempio, rimbalza una notizia: la Sampdoria starebbe pensando a Michele Mignani come allenatore per la stagione 2025-2026. Notizia che qui in Romagna non ha trovato nessuna conferma. Il tecnico, nato proprio a Genova, è tra l’altro legato al Cavalluccio per un’altra stagione anche se si sa che questo nel calcio non è un ostacolo insormontabile. Piuttosto in questo momento la Sampdoria ha di sicuro altre priorità, la squadra allenata da Leonardo Semplici è precipitata in piena zona playout con un calendario, da qui alla fine, tutt’altro che agevole ed il nome di Mignani rappresenterebbe un’ipotesi percorribile, probabilmente, solo in caso di salvezza.