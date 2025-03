Ilveggente.it - Sinner e Alcaraz, chi la fa l’aspetti: quel momento è già arrivato

Guai in vista per Jannike Carlos: hanno fatto presto ad esultare, le cose si stanno mettendo molto male per i due campioni europei.Nulla è per sempre. Men che meno le carriere sportive.le, ahinoi, sono destinate a durare troppo poco, benché a volte si speri intensamente che certi campioni non invecchino mai. Ma purtroppo così è la vita e i campioni, ancheli più forti in assoluto, non sono eterni. Non lo sono i calciatori e non lo sono, naturalmente, neppure i tennisti., chi la faè già(AnsaFoto) – Ilveggente.itNe sanno qualcosa Roger Federer e Rafael Nadal, che sono usciti di scena di recente ma che mai, per ovvie ragioni, avrebbero voluto farlo. E lo sa bene anche Novak Djokovic, sebbene la sua perfetta forma fisica e la sua forza di volontà suggeriscano che ildel suo ritiro sia ancora molto lontano.