Secoloditalia.it - Sinistra in piazza (per l’Europa) coi soldi nostri: interviene la Corte dei conti, Gualtieri sotto indagine

Leggi su Secoloditalia.it

Grosse grane per il sindaco di Roma, Robertodopo la notizia dell’intervento delladeisulladi Serra e compagni. “Esprimo piena soddisfazione per l’avvio dell’da parte delladeisul finanziamento pubblico della manifestazione del 15 marzo scorso indel Popolo. È doveroso fare luce su un evento organizzato e pagato da Roma Capitale che si è rivelato tutt’altro che istituzionale e tutt’altro che imparziale”. Non nasconde la soddisfazione il capogruppo della Lega in Campidoglio, Fabrizio Santori, in merito agli aggiornamenti di queste ore.Si muove ladeiLadeiha infatti avviato l’su Unaper, proposta da Michele Serra e lanciata da Repubblica il 15 marzo a Roma, che ha visto l’adesione di numerose personalità della politica, ma anche dello spettacolo.