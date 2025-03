Simest un miliardo per sostenere il made in Italy nel mondo | via al piano

Leggi su Ildenaro.it

Al via, da oggi, oltre undi euro di nuovi strumenti messi in campo da. la società per l’internazionalizzazione delle imprese italiane del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti, perla competitività internazionale delle imprese italiane. Il pacchetto di misure, gestito dalla società presieduta da Pasquale Salzano e guidata da Regina Corradini D’Arienzo, rientra neld’azione per l’export presentato dal cicepresidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani il 22 marzo scorso a Villa Madama a Roma.Nel dettaglio: pacchetto da 500 milioni di euro per gli investimenti e la crescita dell’export in America Latina, così composto: nuovo Plafond di finanza agevolata da 200 milioni di euro per la “Competitività delle filiere e delle imprese italiane in America centrale o meridionale”; e Plafond dedicato da 300 milioni di euro a sostegno della competitività delle commesse export delle imprese italiane nell’area; misura Africa: ammesse nuove spese finanziabili nell’ambito dello strumento incluso nelMatte; ampliata a supporto delle imprese energivore l’operatività dello strumento “Transizione digitale o ecologica”; è’ stata ampliata e rinnovata l’offerta del Fondo 394/81 con due nuove sezioni per investimenti in equity da 200 milioni di euro complessivi a supporto della Crescita e degli Investimenti infrastrutturali.