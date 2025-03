Sport.quotidiano.net - Siena falcidiato da infortuni e acciacchi. Guerri tuona: "Manca la continuità"

Leggi su Sport.quotidiano.net

L’ha ripetuta una, due, tre, dieci volte, il direttore sportivo bianconero, Simone(foto), la parola "", al triplice fischio di Fulgens Foligno-. Un’altra brutta sconfitta dei bianconeri, un’altra caduta pesante, che ha compromesso definitivamente la corsa al secondo posto e li ha fatti scivolare fuori dalla zona play off.: è ciò che èto alla Robur da inizio stagione, per il diesse.nza dinelle prestazioni, nei risultati, all’interno di una stessa partita. Ecco, come a sei giornate dalla fine, i ragazzi di Magrini non abbiano più in mano il loro destino. Difficile dare torto a, da capire, semmai, perché. Perché quel salto di qualità tanto invocato dal tecnico bianconero non ci sia mai stato. Perché, a detta di chi vede la squadra allenarsi, quanto fatto nel quotidiano non viene riproposto la domenica; perché la Robur non riesce a chiudere le partite, perché, anzi, non riesce a segnare o lo fa con una fatica terribile.