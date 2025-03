Ilrestodelcarlino.it - ’Sicuri insieme’: stasera l’incontro

alle 20,45 al centro sociale Primo Maggio di Guastalla è in programma"Sicuri insieme" dedicato alla sicurezza pubblica e alle prevenzione di furti, truffe e reati in genere. Sono attesi come relatori i rappresentanti delle forze dell’ordine del territorio, fornendo numeri, servizi in corso e progetti in fase di sviluppo per contrastare i reati e garantire tranquillità e maggiore sicurezza ai cittadini, tra cui il censimento delle telecamere e il nuovo regolamento di polizia urbana, fornendo consigli sui più adeguati ed efficaci sistemi di difesa da ladri e malintenzionati.