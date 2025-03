Lanazione.it - Sicurezza urbana, dibattito. La destra in consiglio chiede il "Daspo urbano"

"Introdurre ilper aumentare gli strumenti a disposizione del Comune a tutela della pubblicaa livello locale". Tre gruppi di opposizione incomunale a Poggibonsi - Fratelli d’Italia, Forza Italia e Poggibonsi Merita - per voce dei rispettivi capigruppo, firmano una mozione, che sarà discussa questo pomeriggio dall’assemblea cittadina. Riguarda la modifica del regolamento della Polizia municipale proprio attraverso l’ingresso deltra i vari articoli della normativa in materia. "Occupazioni abusive, risse, violenze e ruberie – affermano gli estensori del documento – stanno creando grossi problemi alla cittadinanza. Noi riteniamo che il rafforzamento delle misure di contrasto alla criminalità possa aiutare, in accordo soprattutto a forme di prevenzione e di costruzione di un ambiente sociale positivo, a ridurre al minimo queste forme di criminalità.