Lanazione.it - «Sicurezza in prospettiva. Tra pil, valori e decreti»

Pisa, 26 marzo 2025 – Si intitola «in. Tra pil,» l'appuntamento in programma oggi (26 marzo) alle 17.30 nell'aula Car» del Polo Carmignani promosso dall'organizzazione studentesca Universjtari Liberi. «Affrontare lasotto tre prospettive fondamentali: economica, filosofica e giuridica - spiegano gli organizzatori - è lo scopo dell'incontro pensato per ragionare sul tema. Cos'è laoggi? È solo una questione di protezione fisica o ha implicazioni più profonde sull’economia, sull’etica e sul diritto? Cosa comporterà il nuovo Ddle come mai secondo noi é liberticida? Per rispondere abbiamo invitato tre esperti di alto profilo che, da prospettive diverse, offriranno una visione completa del tema. All'iniziativa, moderata da Leonardo Pellini di Universitari liberi, partecipano infatti Costantino De Blasi, presidente di Liberi Oltre le Illusioni, Giorgio Ridolfi, ricercatore in Filosofia del Diritto presso l’Università di Pisa, ed Emanuele Rossi, professore ordinario di diritto presso la Scuola Superiore Sant'Anna».