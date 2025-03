Ilrestodelcarlino.it - Si vota il ‘Miglior barista’. Una pioggia di tagliandi

Come rinunciare la mattina a una buona e fumante tazza di caffè? Impossibile, per molti, resistere a un invitante caffè consumato in uno dei tanti accoglienti bar cesenati. E, per sostenere il rapporto tra clienti e baristi, riparte, per il secondo anno di fila, l’iniziativa del ’Miglior. Al via il ‘referendum’ del Resto del Carlino che porterà a decretare il ’miglior o la miglioredel comprensorio cesenate. A decidere chi meriterà il titolo, saranno come sempre i nostri lettori, che potranno partecipare alla nostra iniziativando il loro barista preferito attraverso il tagliando che sarà pubblicato i prossimi giorni sulle pagine del nostro giornale. L’iniziativa andrà avanti per due mesi e mezzo fino al 15 giugno, quando il ’re’ o la ‘regina’ del nostro gioco avrà finalmente un volto e un nome.