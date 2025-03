Casertanews.it - Si spacciano per i figli: due donne finiscono nel mirino dei truffatori

Leggi su Casertanews.it

in azione nel casertano. Due lefinite neldei malviventi che hanno ceduto alle richieste dei malfattori. Il primo episodio è avvenuto a Curti dove una donna è stata contattata da un numero di telefono in cui qualcuno si spacciava per ilo, dicendole che aveva perso.