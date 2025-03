Ilrestodelcarlino.it - Si prepara un’estate in musica. Il festival "Spilla" torna sul palco dopo un anno "forzato" di assenza

Ci eravamo lasciati, correva il 2023, con i concerti di Verdena, Vinicio Capossela, Daniel Norgren e Jeremiah Fraites, nella convinzione che la kermessesse l’successivo per la diciassettesima edizione. Poi lo scorsoil nulla. Complice il cambio dell’amministrazione comunale e un riassetto dell’attività legata al settore della cultura e dei grandi eventi, ilsi è fermato: mettere in piedi una kermesse all’ultimo momento non è nelle corde di Eric Bagnarelli, il creatore del, che ha preferito fermarsi. Fino a ieri, quando sulle pagine web diè comparsa la grafica che annuncia la ripresa. Nulla di più, sia inteso. Bagnarelli è abituato agli "spot". Per il momento l’annuncio della ripresa. Nei prossimi giorni arriverle date, i protagonisti e i luoghi che ospiteril