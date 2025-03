Lalucedimaria.it - Si laurea e dedica la tesi al medico che le salvò la vita quando aveva 5 mesi

Leggi su Lalucedimaria.it

Una storia che commuove fino alle lacrime, è quella di una giovane donna chela suadialcheera ancora solo una neonata le ha salvato la. Maria Cristina, allora,soltanto 5un grave problema al suo piccolo cuoricino stava per portarla via per sempre . L'articolo Silaalche lelaproviene da La Luce di Maria.