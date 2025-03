Napolitoday.it - Si lancia nel vuoto a pochi passi dal Municipio, 33enne in codice rosso

Leggi su Napolitoday.it

Nel tardo pomeriggio di oggi i carabinieri della stazione di Torre del Greco sono intervenuti in via del Plebiscito, dove un uomo ha tentato il suicidiondosi dal parapetto della piazza adiacente il palazzo baronale, sede del Comune torreseI militari hanno trattenuto per i piedi il.