Si è spenta la madre di Enrico Brignano: l'annuncio del comico al termine dello spettacolo

Con loI 7 Re di Romasta facendo divertire tutta l’Italia. Dopo il debutto al Teatro Sistinascorso ottobre, lo show, cavallo di battaglia del grande Gigi Proietti, è in tour nelle principali arene della penisola, e sta avendo ottimi riscontri in ogni tappa. Purtroppo, però, la serata di ieri ha avuto una conclusione inaspettata e ben poco gioiosa. Aldella performance al Metropolitan di Catania, infatti, durante i canonici inchini e saluti del cast, accolti dagli spettatori con una standing ovation, ilromano ha chiesto al pubblico di fare silenzio. Con le lacrime agli occhi e la voce rotta dalla commozione, ha spiegato ai presenti: «Stamattina è morta mia, Anna. Ho riflettuto se andare in scena o no. Lei amava il teatro e ciò che facevo, mi sono tornate in mente le sue parole e ho scelto di tenere lo».