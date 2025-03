Metropolitanmagazine.it - Si è spenta a 68 anni la giornalista Rai Claudia Apostolo

Era nata a Torino nel 1956, laRai che si èimprovvisamente. Era diventataprofessionista nel 1992, e dopo 15di lunga gavetta e precariato, era approdata in Rai. Prima della rete nazionale, aveva collaborato con varie testate giornalistiche, da Radio Popolare a La Repubblica. Muore a 68latorineseLa stimataera in pensione da alcuni. Nel corso della sua carriera ha lavorato, non solo per il Tg regionale del Piemonte, ma anche per il Tg scientifico Leonardo. Inoltre, è stata anche inviata per la rubrica nazionale Ambiente Italia. A proposito di questo, ha sempre raccontato il lavoro come “Un’esperienza di lavoro difficile e entusiasmante. Ma mi ha permesso di allargare i miei orizzonti, inin cui si stavano costruendo le competenze e il linguaggio per parlare di temi ambientali”.