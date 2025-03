Palermotoday.it - "Si apra la strada dall'ex passaggio a livello di via Malaspina a via Notarbartolo per alleggerire il traffico"

Leggi su Palermotoday.it

Non sarebbe nemmeno un'opera faraonica ma questa, che parte'exdi via, sfocerebbe in viaeliminando non di poco ilcittadino che si crea durante l'arco della giornata. Chissà cosa ne pensano al Comune.