Si apparecchia la novità. Una mensa centralizzata per sfamare 350 alunni

Cambia il servizio di refezione per glidelle scuole di Tavullia e di Padiglione: le piccole cucine scolastiche hanno da qualche giorno chiuso i battenti per lasciare il posto a una nuova strutturadi 77mq costruita negli spazi della scuola dell’infanzia Il Nascondino. All’impresa di ristorazione collettiva e commerciale, da oltre 50 anni attiva nelle mense di ospedali e scuole Gemos di Faenza è stato invece affidato, in quanto unica partecipante al bando comunale dello scorso dicembre, il servizio di organizzazione dellae dei porzionamenti. Ai fornelli, a preparare 350 pasti al giorno, restano pertanto al loro posto i due cuochi comunali che hanno finora cucinato per glidegli istituti comprensivi e che si occuperanno nella frazione di Padiglione anche del completamento della preparazione dei primi piatti in modo tale che i bambini possano mangiare gli alimenti caldi.