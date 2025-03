Amica.it - Sì, anche la principessa Maddalena di Svezia lancia una linea skincare

Leggi su Amica.it

Aumentano i reali che decidono di investire in un business personale. Dopo Meghan Markle, duchessa di Sussex, che hato il suo brand di lifestyle, una serie Netflix e un podcast, tocca alladi, che ha annunciato l’uscita di unadi prodotti dida lei pensata e progettata.Ladidelladi«Sono entusiasta di condividere con voi la notizia che stondo “MinLen“, unadi prodotti per la cura della pelle naturale, sviluppata in collaborazione con Weleda, leader mondiale nella cura della pelle naturale certificata», ha scritto su Instagram laè la terzogenita di Carlo Gustavo e della regina Silvia, ed è nona nelladi successione al trono di.MinLen, ha spiegato ancora la, «è il primo marchio di prodotti per la cura della pelle naturale, responsabile e multigenerazionale in Europa, creato pensando alle esigenze sia delle famiglie giovani che di quelle in crescita».